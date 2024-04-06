Когда в ТЦК нужно идти без повестки и кого сразу мобилизуют: объяснение

Военнообязанные, призывники и резервисты во время военного положения должны сами приходить в ТЦК. В частности, чтобы обновить свои данные о месте жительства. И в целом им нужно сверять персональные данные по учетным данным ТЦК не реже одного раза в пять лет, сообщает РБК-Украина.

Когда именно в ТЦК нужно приходить без повестки и мобилизуют ли этого человека, если пришел самостоятельно и впервые, в комментарии рассказывает младший юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

Когда в ТЦК нужно приходить без повестки

Во время военного положения в Украине военнообязанные, призывники и резервисты могут иметь разные потребности, по которым им нужно обращаться в ТЦК и СП, где они стоят на учете. Часто нужно обратиться за решением бытовых вопросов и других, говорит Диана Скумадчук.

Призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Военнообязанные, призывники и резервисты во время военного положения должны как можно быстрее сообщить ТЦК и обновить свои данные о фактическом месте жительства в случае выбытия в другую местность к новому месту жительства" , – объясняет юрист.

Фото: Если человек давно не проходил ВВК или потерял военно-учетный документ, то ему сразу дадут направление для прохождения врачебной комиссии (Армия Inform)

Также правила определяют, что призывники, военнообязанные и резервисты должны сверять не реже одного раза в пять лет персональные данные с учетными данными районных (городских) военкоматов.

"То есть человек должен явиться в ТЦК, чтобы обновить свои учетные данные. Если вы переезжаете или регистрируете место жительства в другом месте, вам также нужно прийти лично в семидневный срок со дня прибытия в новое местожительство со всеми необходимыми документами в соответствующее ТЦК и СП для того, чтобы стать на военный учет" , – добавляет Скумадчук.

Мобилизуют ли тех, кто пришел в ТЦК впервые

Если мужчина пришел самостоятельно и впервые в ТЦК и СП, чтобы обновить учетные данные или для постановки на военный учет, его также могут мобилизовать. В случае, если у него нет оснований для оформления отсрочки от мобилизации, предусмотренных ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"В целом, если человек давно не проходил ВЛК или потерял военно-учетный документ, то ему сразу дадут направление для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень пригодности для прохождения военной службы. После этого его действительно могут мобилизовать, если ТЦК и СП видит в этому нуждается" , – отмечает собеседница.

Судя по ее последней практике, после прохождения ВВК большинство граждан Украины получают мобилизационное распоряжение, так как могут вручить только после прохождения ВВК и получения вывода о пригодности или ограниченной пригодности для прохождения военной службы.