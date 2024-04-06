Генштаб: Враг нанес более сотни авиаударов по Украине за сутки

Россияне в течение 5 апреля нанесли 14 ракетных и 107 авиационных ударов, а также совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Костобобров Черниговской области; Александровка, Поповка, Краснополье, Новодмитровка, Свеса, Покровка, Середина-Буда Сумской области; Круглое, Берестовое, Купянск Харьковской области; Терны, Часов Яр, Железное, Нью-Йорк, Северное, Бердичи, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Новобахмутовка, Очеретино, Яснобродовка, Калиново, Красногоровка, Урожайное, Водяное, Угледар, Константиновка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области; Роботино Запорожской области.Под артиллерийским огнем были около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных отрядов.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении отражено более 16 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клещеевка, Новый, Спирное, Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении отражено 22 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Константиновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг, при поддержке авиации, совершил неудачную попытку атаковать позиции в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 16 безуспешных атак.

В то же время, защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийским средствам, пункту управления, пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и другому объекту врага.