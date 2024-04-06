Польша поднимала авиацию во время массированной ракетной атаки РФ по Украине

Польша утром 6 апреля поднимала в небо истребители своих вооруженных сил и союзников, которые базируются на территории страны, из-за массированной ракетной атаки России на украинские города, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщали в Twitter (X) Оперативного командования польской армии.

Около 5 часов утра Оперативное командование предупредило, что поляки могут слышать шум истребителей, в частности в юго-восточной части Польши, которые подняли в воздух из-за активности российской стратегической авиации и запуска ракет по целям на территории Украины. В командовании отметили, что активировали все необходимые процедуры для защиты воздушного пространства Польши.

После 7 часов утра опубликовали обновление о том, что истребители и другие силы и средства вернулись к "стандартной оперативной деятельности" в связи с уменьшением уровня угрозы.

В последние недели это стало стандартной процедурой Польши в случае массированных ракетных атак по Украине.

Как свидетельствуют сообщения Воздушных сил Украины, на этот раз российские ракеты не долетели до наиболее западных областей.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра одна из российских ракет залетела в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Министр обороны Польши позже сказал, что польские военные сбили бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским о том, как Варшава могла бы помочь защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить собственное воздушное пространство от российских ракет.