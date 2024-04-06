Минэнерго: На Харьковщине обесточено 300 тысяч абонентов из-за сетевых ограничений

За прошедшие сутки в Украине из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Сетевые ограничения возможны и в текущие сутки, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

6 апреля продолжают применяться ограничения и будут действовать графики почасовых отключений в Харьковской области – обесточено 300 тысяч абонентов.

На данный момент дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, энергосистема работает сбалансированно, уточнили в Минэнерго.

В то же время утром 6 апреля во время воздушной тревоги краткосрочно выключалось оборудование одной из высоковольтных подстанций на Киевщине, а также воздушная линия.

За прошедшие сутки в Харьковской области по технологическим причинам выключались несколько высоковольтных воздушных линий, отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. В течение дня воздушные линии оборудования на подстанции были включены в работу.

"Однако, к сожалению, пока на Харьковщине действуют ограничения - из-за значительных повреждений оборудования в результате массированных обстрелов врагом" , – подчеркнули в Минэнерго.

Напомним:

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден был применить временные меры ограничения потребления 5 апреля с 18:45 до 22:00 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.