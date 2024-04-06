В ОП разъяснили заявление Ермака про Харьков в интервью Politico

В Офисе президента (ОП) разъяснили недавнее заявление главы Андрея Ермака для издания Politico. В частности, про наступление на Харьков в нем речь не шла, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий пресс-секретаря Андрея Ермака Дарьи Заривной.

"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов", - отметила она.

В то же время Заривная подчеркнула, что никаких слов о наступлении на Харьков от главы ОП не звучало.

Что сказал глава ОП?

В интервью Politico Андрей Ермак заявил, что Россия готовится к крупному наступлению и поэтому наносит удары по Украине в последние три недели.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", - сказал Ермак.

Ситуация в Харьковской области

Как ранее рассказывал глава ОВА Олег Синегубов, российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона - Харьковского, Богодуховского, Чугуевского райов, Волчанского и Купянского направлений. В частности, РФ умышленно наносит двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на удары по правоохранителям и спасателям, которые приезжают на ликвидацию первой волны обстрелов.

Отметим, в ночь на 6 апреля в Харькове раздались взрывы. Были зафиксированы попадания возле жилой застройки. Также оккупанты попали по магазину в Дергачевской общине Харьковской области. В Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, еще 11 получили ранения.