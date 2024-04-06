В Беларуси повестки будут вручать по SMS: Лукашенко подписал закон

Глава беларусского режима Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому в повестки будут приходить через SMS-сообщение, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

"О необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства, управление Комитета государственной безопасности по области граждане могут быть проинформированы посредством SMS-сообщений" , - говорится в документе.

При этом, в случае мобилизации явка по SMS будет обязательной.

"При призыве на военную службу по мобилизации граждане Беларуси также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи оповещенными посредством SMS-сообщений" , - говорится в законе.

При этом, учитывая, что в Беларуси номер мобильной связи можно получить исключительно по паспорту, предоставлять номера военнообязанных должны будут по запросу военкомата операторы связи в недельный срок.