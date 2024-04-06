Британская разведка: Россия могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта

Россия могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта. Это событие подтверждает, что между российскими войсками нет координации, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Крымский Telegram-канал 28 марта сообщил, что действовавший над Крымом самолет Су-27 был сбит российской ПВО в результате "дружественного огня". Назначенный Россией так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность, а пилот выжил.

Британская разведка отмечает, что 24 марта Украина нанесла удары по объектам Черноморского флота и в Севастополе. Это могло побудить россиян привести ПВО в повышенную готовность.

Ранее тоже появлялись сообщения о подобных случаях "дружеского огня", особенно на оккупированной территории Украины. Разведка считает, что это подтверждает влияние действий Украины.

"Существует реальная вероятность того, что рост давления и напряжения среди российских операторов ПВО, вызванный страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведет не к технической проблеме, а к тому, что они нечаянно задействуют своих собственных пилотов и самолеты", - говорится в сводке.

Удар по Крыму 23 марта

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.

В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

Позже стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены десантные корабли РФ и центр связи.