В Кабмине не исключают повышения тарифов на свет из-за атак РФ

Тариф на свет в Украине может вырасти на фоне новых атак России на энергетику. Кабмин изучает разные варианты, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в интервью Bloomberg.

Галущенко не исключил возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что правительство изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов.

В июне прошлого года после зимних атак в Украине повысили цену на электроэнергию почти вдвое.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков" , - сказал он.

По словам Галущенко, полностью установить последствия атак РФ, а также ущерб пока невозможно. Как он отметил, масштабы могут достигнуть миллиардов долларов.

"Разрушение было значительным - и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться" , - добавил он.

Министр также предупредил, что в зависимости от ситуации украинцев в июле-августе могут просить максимально экономить электроэнергию.

"Россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромного ущерба мы будем иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей" , - объяяснил Галущенко.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Однако в Минэнерго подчеркивают, что пока речь не идет об отключении света для всей страны.