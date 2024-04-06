В Офисе президента озвучили актуальную позицию по переговорам с Россией

По мнению Андрея Ермака, украинцы могут быть уставшими, но не пойдут на компромиссы с Путиным, сообщает Деловая столица.

Переговоры с РФ сейчас совершенно невозможны, сообщил глава администрации президента Андрей Ермак изданию Politico.

Он выразил мнение, что российская сторона не заинтересована в каких-либо переговорах и желает капитуляции Украины. Однако он подчеркнул, что президент Зеленский никогда не согласится ни на что, ни на Минские соглашения, ни на замороженный конфликт.

"Люди могут сказать, что они устали, но если вы спросите их, хотят ли они идти на компромисс с Россией, они категорически скажут, что нет" , — уверяет чиновник.

Ермак убежден также, что украинцы не примут никаких компромиссов относительно нашей независимости, нашей территориальной целостности, нашей свободы.