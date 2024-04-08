В России возник пожар на уникальном мегаледоколе

В российском Владивостоке произошел пожар на многофункциональном судне снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая", в результате чего один человек погиб, трое пострадали. Ссылаясь на российскую Дальневосточную транспортную прокуратуру, сообщает Украинская правда.

"Сегодня в районе 3 часов утра в Центре судоремонта "Дальзавод" в Приморье произошло возгорание многофункционального судна снабжения "Катерина Великая". Пожар ликвидирован. По предварительным данным, 3 человека находятся в больнице, 1 – погиб" , - информировали в прокуратуре.

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, на момент прибытия пожарных из кормовой части судна шел дым, было задымление в трюмах. МЧСники спасли пять человек, трое из которых пострадали из-за воздействия опасных факторов пожара.

Сообщается, что в результате пожара огнем повреждено технологическое помещение на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.