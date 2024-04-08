СМИ выяснили, кто мог приказать казнить украинских военнопленных возле Крынок

Приказ о жестокой казни трех украинских военнопленных мог отдать командир ВС РФ Сергей Иштуганов. Ссылаясь на данные Evocation.info, сообщает Корреспондент.

По данным издания, преступление совершили "военнослужащие 328 полка 104 дивизии по приказу Иштуганова для устрашения бойцов ВСУ". Журналисты отметили, что 328 полк 104 дивизии участвует в боях за плацдарм ВСУ в районе населенного пункта Крынки.

"Помимо того, что ВС РФ практически полностью стерли с лица земли эту деревню, они причастны к целому ряду военных преступлений, как против мирных жителей, так и против бойцов ВСУ", - говорится в материале.

Сообщается, что Сергей Иштуганов родился в Республике Марий Эл, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Военную академию генерального штаба ВС РФ. Был назначен заместителем командира 31-й десантно-штурмовой бригады в городе Ульяновск. По данным журналистов, в настоящее время он командует 328 полком 104 дивизии ВДВ РФ. Эта дивизия с ноября находится в Херсонском направлении, в ее зону ответственности входит левый берег Днепра.

По информации издания, военнослужащие этого подразделения армии РФ не раз обвинялись в вымогательстве, грабежах и убийствах мирного населения временно оккупированной части Херсонской области.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста за помощью в выяснении обстоятельств расстрела украинских военных возле села Крынки Херсонской области.

Напомним, 7 апреля в соцсетях появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают троих пленных украинских военнослужащих. На видео видно, как представитель ВС РФ производит у безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата.