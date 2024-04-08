В Запорожской области в результате обстрелов погибли три человека

В Пологовском районе Запорожской области в результате вражеских обстрелов в течение суток погибли три человека, еще трое — получили ранения. Об этом информировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Отмечается, что российские терористы обстреляли регион из РСЗО Град.

Всего за прошедшие сутки россияне 357 раз ударили по восьми населенным пунктам Запорожской области. В частности, Малая Токмачка и Малиновка попали под авиаобстрел. В регионе повреждены минимум семь жилых домов и объектов инфраструктуры, добавил Федоров.

Ранее глава ОВА сообщил, что в Гуляйполе погибли три человека. Российский снаряд попал в частный дом. Город дважды попадал под обстрел 7 апреля — вечером там пострадали еще два человека.