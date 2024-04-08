Литва предложила разобрать закрытые ТЭС и передать запчасти Украине

Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС для запчастей, которые пойдут на восстановление украинской энергосистемы.﻿ Об этом сказал в эфире телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Деловая столица.

"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их станции тепловые, которые закрыты. Использовать их как доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны" , — сказал чиновник.

Галущенко также добавил, что лучшей защитой все же является усиление системы противовоздушной обороны Украины.