Зеленский планирует посетить ЮАР – министр

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в этом году посетить Южно-Африканскую Республику. Об этом информировали местные СМИ со ссылкой на слова министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, сообщает Новое время.

Как говорится в материалах, Зеленский планирует посетить ЮАР с официальным государственным визитом в ближайшие несколько месяцев в рамках налаживания связей с африканскими странами на фоне изнурительной войны с Россией.

Пандор заявила, пишет издание, что украинский президент выразил намерение посетить страну, чтобы «установить более прочные торговые связи с ЮАР, а также обсудить характер отношений, которые, как он надеется, возникнут после урегулирования войны».