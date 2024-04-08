Президент Финляндии: Единственный способ достичь мира в Украине – это поле боя

Единственный способ достичь мира в Украине - это поле боя. Поскольку диктатор Владимир Путин понимает только язык силы.﻿ Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. Со ссылкой на CNN, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Я много лет участвовал в мирном посредничестве, и, конечно, когда вы выступаете посредником, все начинается с диалога, а после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но я думаю, что в данном конкретном случае холодная правда заключается в том, что единственный способ достичь мира - это поле боя" , - заявил он.

По словам президента Финляндии, единственное, что понимает российский диктатор Владимир Путин - это сила.

"И во многих отношениях эта война слишком велика для него, чтобы ее проиграть. Я просто иногда задаюсь вопросом, не является ли мир почти невозможным с его точки зрения, но я думаю, что есть сдвиг в языке, исходящем от украинцев и президента Зеленского" , - заявил Стубб.

Он подчеркнул, что в частности, это разговоры о мирном форуме, который нужен.