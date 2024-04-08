ВСУ теряют плацдарм на берегу реки под Авдеевкой – ISW

На авдеевском направлении российские войска контролируют по меньшей мере 80 процентов села Первомайское. Об этом говорится в очередном отчете Американского Института изучения войны ISW, сообщает Зеркало недели.

Исследователи говорят, что об этом заявил связанный с Кремлем российский военный обозреватель, и его сообщение согласовывается с текущей оценкой ISW о продвижении россиян в поселке. Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, также показывают, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Первомайского (юго-западнее Авдеевки).

Украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил в Telegram, что на том же авдеевском направлении россияне захватили восточную часть Бердичей, идущую к самой реке, включая подступы – «Под контролем остается только западная часть села».

Продвижение врага в Бердичах отметил и украинский информационный ресурс DeepState, что нашло отражение на его интерактивных картах.

DeepState

«Плацдарм на восточном берегу г. Дурна практически полностью потерян. До этого остается несколько сотен метров» , – пишет Мирошников.

Кроме того обозреватель фиксирует продвижение россиян на 100 м в направлении Уманского.