ВСУ теряют плацдарм на берегу реки под Авдеевкой – ISW
На авдеевском направлении российские войска контролируют по меньшей мере 80 процентов села Первомайское. Об этом говорится в очередном отчете Американского Института изучения войны ISW, сообщает Зеркало недели.
Исследователи говорят, что об этом заявил связанный с Кремлем российский военный обозреватель, и его сообщение согласовывается с текущей оценкой ISW о продвижении россиян в поселке. Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, также показывают, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Первомайского (юго-западнее Авдеевки).
Украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил в Telegram, что на том же авдеевском направлении россияне захватили восточную часть Бердичей, идущую к самой реке, включая подступы – «Под контролем остается только западная часть села».
Продвижение врага в Бердичах отметил и украинский информационный ресурс DeepState, что нашло отражение на его интерактивных картах.
«Плацдарм на восточном берегу г. Дурна практически полностью потерян. До этого остается несколько сотен метров», – пишет Мирошников.
Кроме того обозреватель фиксирует продвижение россиян на 100 м в направлении Уманского.