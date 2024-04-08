В ВСУ рассказали о мощном наступлении врага на Часов Яр

Войска РФ 5 апреля вели мощные штурмовые действия на пригород Часового Яра, однако понесли значительные потери в личном составе и военной технике. Об этом рассказал журналистам командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, сообщает Зеркало недели.

"Противник продолжает ударно-штурмовые действия в направлении населенного пункта Часов Яр. Также дополнительно штурмует Богдановку и Ивановское, пытаясь взять пригород в оперативное окружение. Два дня назад, 5 апреля, врагом сначала была осуществлена массированная артподготовка, применялась ствольная артиллерия, система реактивного огня типа "Град", "Ураган". После этого последовали ударно-штурмовые действия" , - подчеркнул военный.

По его словам, оккупанты активно применяли авиацию и FPV-дроны, задействовали около 30 единиц бронированной техники и значительную часть личного состава.

"Но Силы обороны Украины отбили эту массированную атаку и нанесли существенное поражение врагу... В общей сложности противник во время этих ударно-штурмовых действий потерял около 20 единиц бронированной техники и значительную часть личного состава, именно ударно-штурмового своего потенциала. Соответственно, россияне не имели существенных успехов на поле боя" , - добавил он.

Ранее Федоренко сообщал, что в случае захвата российскими оккупационными войсками города Часов Яр Донецкой области, они будут иметь огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.