В Антарктиде зафиксировали самый большой мировой скачок температуры

18 марта 2022 года ученые исследовательской станции Concordia на Восточноантарктическом плато задокументировали самый большой мировой скачок температуры, который когда-либо измеряли в метеорологическом центре. Об этом пишет The Guardian, сообщает Лига.net.

Согласно их приборам в тот день в регионе наблюдалось повышение температуры на 38,5°C выше среднего сезонного значения.

Ученые обеспокоены таким температурным скачком в самом холодном месте на Земле. Это может быть предвестником крушения для людей и местной экосистемы.

По словам ученых, ветры с полюсов, которые раньше мало проникали в атмосферу над Антарктидой, несут много теплого влажного воздуха с низших широт, в частности Австралии. Это стало причиной рекордного скачка вблизи станции Concordia, расположенной в глубине Антарктиды.

"Это просто поражает. При минусовой температуре такой огромный скачок можно терпеть, но если бы сейчас в Великобритании температура поднялась на 40°C, то весенним днем она превысила бы отметку 50°C. Это было бы смертельно опасно для населения" , – говорит профессор. Майкл Мередит, научный руководитель Британской антарктической службы.

Ученые сообщают, что за последние два года ученые все чаще наблюдали метеорологические аномалии на континенте: ледники все быстрее теряли массу, а уровень морского льда вокруг континента резко упал.

Ученые обеспокоены тем, что Антарктика, когда-то считавшаяся слишком холодной, чтобы почувствовать ранние последствия глобального потепления, теперь резко и быстро поддается росту уровня парниковых газов в атмосфере.

"Основной причиной того, что Арктика и Антарктика подвергаются непропорциональным ударам от глобального потепления, является то, что океаны Земли, нагретые сжиганием ископаемого топлива, теряют свой морской лед на своих полярных концах", – сообщают исследователи.

По их словам, в климате Антарктиды произошел "резкий критический переход", который может иметь последствия для экосистем континента и глобальной климатической системы.

Среди угроз – затопление прибрежных территорий, разрушение пищевых цепей, вымирание животных, усиление глобального потепления.