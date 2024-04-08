Оружейные компании Европы опасаются сокращения поставок хлопка из Китая

Европейские производители оружия слишком зависят от поставок китайского хлопка, используемого для производства пороха и взрывчатки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на шведскую компанию Saab и немецкую Rheinmettal, сообщает Лига.Бизнес.

По словам Армина Паппергера, гендиректора Rheinmetall, Европа на 70% зависит от китайского хлопкового линта (пуха), необходимого для производства нитроцеллюлозы для артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ.

Паппергер не исключает, что Китай может ограничить поставки хлопка по геополитическим причинам.

"И потому мы покупаем как можно больше, чтобы заполнить наши склады" , — сказал он.

Компания накопила трехлетний запас хлопка после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Но дело в том, что Европа должна быть независимой в долгосрочной перспективе" , – сказал он.

Сейчас Rheinmetall рассматривает возможность создания цеха по производству хлопкового линта на новом немецком заводе в Нижней Саксонии (Германия).

В Saab заявили, что зависимость от Китая "может представлять повышенный риск в будущем, в то время как мы и отрасль наращиваем мощности и производство в Европе". Пока что проблем с поставкой у компании нет.

Другой топ-менеджер, общавшийся с FT на условиях анонимности, сказал, что отрасль испытывает "огромную нехватку" нитроцеллюлозы.

По данным Международного торгового центра (ITC), на Китай приходится почти половина хлопкового линта, другие крупные производители – США, Испания, Узбекистан. Крупнейшие импортеры – Германия, Швеция, Бельгия. Россия тоже увеличивает импорт нитроцеллюлозы из Китая – с $3,4 млн в 2022 году до $7,18 млн за первые десять месяцев 2023 года, по оценкам британского аналитического центра RUSI.

Эксперт немецкого аналитического центра DGAP Кристиан Меллинг сказал, что нитроцеллюлоза – дешевый химический продукт, поэтому его производство долгое время отдавали на аутсорс в такие страны, как Китай.