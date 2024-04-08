Украина наращивает оборонные укрепления вдоль границы с Беларусью и РФ – ГПСУ
По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, Украина продолжает наращивать свои оборонительные возможности по всей протяженности границы с Россией. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.
«К сожалению нельзя, и не является возможным проводить инженерные укрепления непосредственно по линии границы. Но в фортификационном отношении в максимальной близости от границы такие работы продолжаются», — отметил спикер ГПСУ.
По словам Демченко, Украина также продолжает наращивать оборонительные возможности на границе с Беларусью. В то же время он отметил, что пока достаточных сил РФ для атаки с этого направления не фиксируется.
«Если говорить о границе с Беларусью, то по ту сторону мы не отмечаем, что Россия имеет какие-то силы для того, чтобы осуществить вторжение на территорию нашего государства. К сожалению, Беларусь продолжает поддерживать страну-агрессора, которая развязала войну против нашего государства, поэтому это направление остается угрожающим. Несмотря на то, что ситуация там контролируемая», — отметил он.