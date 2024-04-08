Украина наращивает оборонные укрепления вдоль границы с Беларусью и РФ – ГПСУ

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, Украина продолжает наращивать свои оборонительные возможности по всей протяженности границы с Россией. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.

«К сожалению нельзя, и не является возможным проводить инженерные укрепления непосредственно по линии границы. Но в фортификационном отношении в максимальной близости от границы такие работы продолжаются» , — отметил спикер ГПСУ.

По словам Демченко, Украина также продолжает наращивать оборонительные возможности на границе с Беларусью. В то же время он отметил, что пока достаточных сил РФ для атаки с этого направления не фиксируется.