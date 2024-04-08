В РФ сообщили о погибшем и раненых силовиках после атаки на аэродром в Морозовске

В результате атаки беспилотников на аэродром в Морозовске в ночь на 5 апреля погиб один военный армии РФ. Еще семеро российских силовиков получили ранения. Среди них есть сотрудники ФСБ, ОМОН и местной полиции. Об этом пишут росСМИ, сообщает Новое время.

Как пишет российский телеграм-канал Astra, взрыв произошел во время осмотра одного из нейтрализованных БПЛА. В результате этого на месте скончался российский военный.

По информации Astra, среди пострадавших был начальник местного отдела полиции и его заместитель. Кроме них с ранениями в военный госпиталь доставили начальника штаба воинской части, двух военнослужащих ФСБ и двух сотрудников ОМОНа Росгвардии.