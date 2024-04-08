В Румынии стартовали крупнейшие военно-морские учения НАТО

В Румынии начались крупнейшие военно-морские учения, организованные румынскими военно-морскими силами Sea Shield﻿. Ссылаясь на Radio Romania, сообщает Деловая столица.

В них принимают участие более 2200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-союзников и партнеров.

Церемония открытия состоялась 8 апреля в порту Констанцы.

В учениях "Морской щит" принимают участие войска и боевые средства из Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Великобритании, Молдовы, Королевства Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, США и Румынии.

Обучение Sea Shield фокусируется на обучении во всех отраслях боевых действий и направлены на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими силами.