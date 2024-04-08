Западные СМИ назвали главные цели российских ударов по Харькову

Новый метод энергетического террора, удары модифицированных авиабомб и усовершенствованных шахедов, истощение ПВО и попытки «поставить город на колени» сделав его непригодным для жизни: западные СМИ анализируют новую кампанию российских ударов по Харькову, сообщает Новое время.

«Теперь окончательно ясно, что новая стратегия России по захвату второго города Украины заключается в том, чтобы попросту взрывать его, добиваясь покорения» , — пишет британская The Times в своей статье о том, как российские ракетные и дроновые атаки пытаются «окончательно разгромить Харьков».

В тексте напоминается, что нынешние бомбардировки Харькова являются худшими с тех пор, как путинская армия пыталась взять город в осаду два года назад. The Times также отмечает, что на прошлой неделе главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил в телеэфире, что «Харьков нужно стереть с лица земли».

«Близость Харькова к Донбассу и его расположение в центре сети железнодорожных путей означает, что он имеет огромную стратегическую ценность. Захват города, расположенного в 25 милях [40 км] от российской границы, позволил бы Москве окружить украинские силы на Донбассе» , — предполагает The Times.

Издание также напоминает, что российский портал Верстка недавно сообщил о планах Кремля якобы мобилизовать до 300 тыс. солдат для нового наступления на город в течение ближайших месяцев, хотя Украина отвергает такие данные как российские ИПСО.

Между тем в Харькове сейчас все труднее найти жилье для тех, кто потерял дом, говорится в материале. А небольшие города и села вокруг Харькова превращаются в центры и хабы для внутренне перемещенных лиц — в частности город Валки [Богодуховский район Харьковской области] с населением около 8 000 человек, который сейчас приютил до 23 тыс. ВПЛ.

Харьков снова в фокусе российской армии: «Москва начала интенсивную кампанию бомбардировок, чтобы поставить этот русскоязычный город на колени», — пишет французская Le Figaro.

В специальном репортаже из Харькова журналистка издания упоминает, что небо над городом едва ли не каждый час раскалывают российские ракеты, беспорядочно убивая его жителей.

The Economist предупреждает, что Россия стремится сделать Харьков «непригодным для жизни». Журнал перечисляет инструменты, к которым сейчас прибегает Россия: от более интенсивных ударов баллистикой, авиабомбами и дронами-камикадзе до уничтожения энергетической инфраструктуры и повторных атак по спасателям на месте завалов. Поэтому военные источники издания в Киеве предполагают, что РФ нацелилась на то, чтобы превратить город в «серую зону», непригодную для проживания гражданских лиц.

В то же время комментируя этот тезис, мэр Харькова Игорь Терехов заявил журналистам, что это невозможно, а город не намерен сдаваться.

«Как можно сделать такой город серой зоной? Люди не уедут, потому что они уже уезжали, а потом вернулись. Их уже достаточно намучили» , — отмечает Терехов, напоминая, что в начале вторжения в городе осталось лишь 300 000 жителей из довоенного населения в 2 млн.

Он признал, что задача обеспечить электроэнергией город, где разбиты электростанции и трансформаторы, была тяжелой, однако ее удалось решить.

«Если я скажу вам, как мы это сделали, то это тоже стало бы мишенью» , — подчеркивает харьковский городской голова.

Многие проблемы Харькова можно было бы решить, если бы Запад предоставил мощные системы противовоздушной обороны или истребители F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам с новыми управляемыми планирующими бомбами.

«Насколько известно The Economist, Россия уничтожила некоторые из западных единиц ПВО Patriot, которые Украина использовала для защиты таких городов, как Харьков» , — говорится в статье.

А сбивать участившиеся атаки шахедов становится все труднее: дроны летают быстрее и выше, а также имеют карбоновое покрытие крыльев, что затрудняет их ликвидацию.

The New York Times пишет, что «смертельный шквал» российских ударов по Харькову является одним из средств давления на украинскую ПВО.

«Россия пополнила и расширила свои запасы ракет, управляемых бомб и ударных беспилотников и усиливает бомбардировки по всей стране», — пишут американские журналисты.

В то же время противовоздушная оборона Украины испытывает все большее давление, поскольку поток американской военной помощи прекратился более шести месяцев назад, а будущее этой поддержки остается неопределенным, напоминает NYT.

При этом мощные управляемые авиабомбы, которые РФ начала использовать в Харькове, «являются новой и потенциально смертоносной разработкой, против которой у Украины почти нет защиты», отмечает NYT со ссылкой на украинских чиновников и военных аналитиков.

Модифицированные дополнительными крыльями и обновленными системами наведения, такие бомбы сбрасывают российские истребители-бомбардировщики вне зоны действия украинской ПВО. Тем временем Россия работает над увеличением расстояния, на которое могут лететь подобные бомбы, заявляют представители Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Харькове было разрушено более 20 000 зданий, а восстановление всего разрушенного будет стоить более 10 млрд долларов, говорится в статье. И хотя новые обстрелы «совпали с пропагандистской кампанией Кремля, направленной на разжигание паники в городе», NYT констатирует, что из города, где сейчас проживает около 1,3 млн человек, пока не было нового большого оттока — несмотря на ежедневные атаки и отключения света.

The Financial Times приводит Харьковскую область как пример новой, более опасной тактики российских ударов по энергетике Украины. Теперь Москва фокусируется на электростанциях и других энергообъектах в регионах, менее защищенных, чем Киев. В прошлом году во время ударов по украинской энергосистеме РФ пыталась погрузить города в темноту и холод, атакуя распределительные и трансформаторные подстанции по всей стране, напомнил Максим Тимченко, исполнительный директор ДТЭК.

Однако сейчас российские ракеты целят по электростанциям в отдельных регионах, чтобы «полностью их уничтожить, потому что восстановить электростанции за короткое время невозможно», объясняет он.

Только с 22 по 29 марта Россия нанесла семь ударов по теплоэлектростанциям, а также по двум гидроэлектростанциям — речь идет о попадании вне Киева, который имеет одну из лучших систем ПВО в Украине, напоминает FT.

«То же количество ракет, которое использовали во время зимней атаки [в 2022—2023 годах], сейчас нацеливают на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе» , — добавляет Мария Цатурян, руководитель отдела коммуникаций Укрэнерго.

«Они пытаются отключить от энергоснабжения крупные промышленные районы и города» , — объясняет Цатурян.

Небольшие подстанции, которыми управляет Укрэнерго, можно защитить от атак с помощью защитных сооружений. Но охватить крупные электростанции, на восстановление которых уходит несколько месяцев или даже лет, «очень сложно, если вообще возможно», пояснила представительница Укрэнерго.

И хотя Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой из электростанций, но известно, что некоторые объекты, в частности в Харьковской области, «были почти полностью разрушены», подчеркивает FT.