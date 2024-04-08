В Вильнюсе бросили коктейли Молотова в российское посольство

В столице Литвы Вильнюсе ночью неизвестные дважды бросили бутылку с зажигательной жидкостью в здание Посольства России. Об этом пишет LRT, ссылаясь на Департамент полиции города, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что первый так называемый коктейль Молотова бросили о стену здания примерно в 2:15, а второй - примерно в 2:46.

Повреждена стена здания, ущерб оценивается.

Пресс секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что подозреваемые пока не установлены.

Матонис пока не сообщает, могли ли эти инциденты быть провокацией.