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В Вильнюсе бросили коктейли Молотова в российское посольство

В Вильнюсе бросили коктейли Молотова в российское посольство
Фото: Alma Pater

В столице Литвы Вильнюсе ночью неизвестные дважды бросили бутылку с зажигательной жидкостью в здание Посольства России. Об этом пишет LRT, ссылаясь на Департамент полиции города, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что первый так называемый коктейль Молотова бросили о стену здания примерно в 2:15, а второй - примерно в 2:46.

Повреждена стена здания, ущерб оценивается.

Пресс секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что подозреваемые пока не установлены.

Матонис пока не сообщает, могли ли эти инциденты быть провокацией.

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