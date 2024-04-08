Британский бизнес все еще зарабатывает на войне Путина – The Times

К 2022 году британские компании отправляли в Россию достаточно много товаров — примерно на 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, включая современное оборудование и автомобили на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов. Все это должно было прекратиться после февраля 2022, когда в Украину вторглись российские войска и Британия ввела санкции. Об этом пишет The Times, сообщает Зеркало недели.

Эти первоначальные санкции в основном были направлены на то, чтобы истощить военную машину Владимира Путина, лишить ее финансирования и компонентов, необходимых для производства оружия, беспилотников, радиолокационного оборудования и так далее. Товары двойного назначения также попали под запрет.

В последние два года изобретательные украинцы исследовали и документировали компоненты, которые они обнаружили в заброшенном и уничтоженном российском оружии. То, что они обнаружили, поражает: тысячи компонентов, изготовленных в западных странах, в частности в Великобритании, задолго до начала войны. Но эти материалы должны были попасть под санкции — тогда как они могли оказаться в руках российских военных?

Американский экономист Робин Брукс создал несколько интригующих графиков, показывающих, что в то время как экспорт некоторых стран ЕС в Россию резко упал после ее полномасштабного вторжения в Украину, потоки в страны-клиенты на ее периферии выросли так же резко. Выявлен британский экспорт так называемых "общих высокоприоритетных товаров" — санкционного списка компонентов, используемых в российских военных системах.

Выяснилось, что британский экспорт этих товаров в Армению, Кыргызстан, Грузию и Узбекистан с начала 2022 года вырос более чем на 500%. С британских заводов в приграничные территории России поступали детали для дронов и вертолетов, аэронавигационное оборудование и современная оптика на миллионы фунтов стерлингов — именно те вещи, которые Великобритания не должна была бы отправлять в Россию.

Данные о торговле с этими российскими соседями также свидетельствуют о резком росте экспорта этих товаров в Россию и других ее соседей. В тот момент, когда британские роскошные автомобили внезапно начинают поступать в Азербайджан с невиданной ранее скоростью, они также начинают уезжать из Азербайджана. Даже когда Великобритания предоставляет Украине беспилотники, она, кажется, одновременно продает детали России и собирает их по дороге.