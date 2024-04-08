СБУ задержала харьковских инженеров, помогавших подключить ЗАЭС к "Росатому"

Служба безопасности Украины задержала в Харькове шестерых инженеров-проектировщиков, которые за деньги из России помогали подключить к «Росатому» Запорожскую атомную электростанцию. Все задержанные в прошлом чиновники проектных институтов Украины. Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Зеркало недели.

«По заказу корпорации из РФ они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию по модернизации российских атомных станций. В первую очередь речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС» , – отметили в СБУ.

Кроме того, представители «Росатома» хотели, чтобы злоумышленники также выполняли высокотехнологичные работы на временно оккупированных территориях юга Украины. Там приспешники оккупантов и должны были интегрировать ЗАЭС не энергосистемы РФ.

Злоумышленники были задержаны, когда те готовили проектную документацию для россиян. Основным фигурантом дела, как установило следствие, является руководитель проектной организации в Харькове. Он начал контактировать с россиянами через своего родственника. Последний в свою очередь владеет российской компанией-подрядчиком «Росатома». Злоумышленник общался с врагом через мессенджер и электронную почту.

К работе на оккупантов харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых в области атомной энергетики. Враг платил своим приспешникам криптовалютой. Денежные средства поступали на криптокошельки подставных лиц, которые затем выводили деньги в наличные и передавали их шестерым злоумышленникам.

Служба безопасности сообщила всем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы.