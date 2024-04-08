В ГУР оценили состоянии ЗАЭС после взрыва беспилотника

Из-за действий российских захватчиков ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС постоянно ухудшается. При этом в результате взрыва беспилотника на территории станции 7 апреля утечек реагентов не зафиксировано.﻿ Ссылаясь на данные представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, сообщает Новое время.

«Снова и снова они [россияне] возвращаются к попыткам проводить провокации с тем, чтобы обвинять в них Украину. Хотя зафиксировано, что именно Россия неоднократно проводила как имитационные, так и настоящие удары по Запорожской станции, даже когда она уже была захвачена российскими войсками. Они располагали там свои войска и технику, что является грубым нарушением международного законодательства, в частности, в сфере атомного права» , — отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Россия на регулярной основе совершает преступления на станции. Так, они проводили минирование территории Запорожской АЭС, что подтверждают международные эксперты, и запускали беспилотные ударные летательные аппараты с территории станции.

«В очередной раз она [Россия] повторяет провокацию на украинском ядерном объекте, для того, чтобы обвинить Украину. Хотя весь мир знает, что именно российские захватчики несут ответственность за то катастрофическое состояние, которое складывается на территории Запорожской атомной станции» , — добавил Юсов.

Он отметил, что Украина уже сделала заявление, что не причастна ни к каким провокационным действиям и ударам по территории украинского ядерного объекта, и требует немедленного освобождения территории ЗАЭС от российских захватчиков.