Гендиректор JPMorgan призвал США не оставлять без помощи Украину

, сообщает Лига.Финансы.

Джейми Даймон, гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase, призвал США не бросать Украину без помощи. Ссылаясь на его обращение

Ежегодное обращение Даймона начинается с темы Украины и заканчивается ею. Он напомнил, что в опасные периоды истории, когда существовали серьезные угрозы американским союзникам и другим демократическим государствам, лидеры США словами и действиями вдохновляли американский народ встать на помощь и защитить их.

"Остаться в стороне во время столкновения автократии и демократии, диктатуры и свободы – просто не вариант для современной Америки. Украина – передовая линия демократии. Если война пойдет плохо для Украины, возможен раскол Pax Americana [Американский мир], что станет катастрофой для всего свободного мира" , – говорится в обращении Даймона.

"Борьба Украины – это наша борьба, и обеспечение их победы – это обеспечение America First [Америка превыше всего]. Чрезвычайно важно, чтобы наши национальные лидеры объяснили американскому народу, что именно поставлено на карту, и предоставили мощные аргументы – с упорством, последовательностью и четкостью – в пользу нашей твердой, стойкой преданности выживанию Украины столько, сколько это потребуется (а это может занять годы)" , – написал банкир.

Даймон подчеркнул, что помощь Украине нужна немедленно, и обратил внимание на то, что значительная часть денег на самом деле выделяется не Украине, а останется в США и пойдет на закупку американского оружия и американского оборудования.

"Наша помощь идет на пользу не только Украине, но и американским производителям. Она способствует восстановлению нашего военно-промышленного потенциала для следующего поколения" , — заявил Даймон.

Он считает, что поражение Украины (а также неспособность установить мир на Ближнем Востоке) угрожает самому существовани. Запада. Оно может привести к расколу и ослаблению военных и экономических союзов, упадку американской экономики и утрате долларом статуса резервной валюты.

Даймон надеется, что до этого не дойдет, и США подтвердят слова, как считается, Уинстона Черчилля: "Американцы всегда находят правильное решение. После того, как перепробуют все остальные".