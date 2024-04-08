Воздушные силы озвучили оставшееся у РФ число самолетов А-50

Россияне могут со временем возобновить разведку с самолетов А-50. У них, по данным разведки, 7 единиц таких самолетов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам удалось ликвидировать меньшую часть (самолетов А-50. - Ред.). У россиян, по данным разведки, осталось около 7 самолетов такого типа, которые они модернизируют. У них были 2 модернизированных самолета, которые мы поразили. Потенциал у них есть, но вопрос в том, насколько быстро они смогут их подготовить. Поскольку достаточно много материалов и компонентов, нуждающихся в этих самолетах, не производится в России" , - отметил он.

По словам Евлаша, оставшиеся самолеты достаточно старые, поэтому их сложно использовать.

"Это могут быть компьютеры, которые занимают очень большое пространство в самолете, не имеющие тех функций, которые они должны выполнять. И конечно, что им необходимо подготовить личный состав, который сможет эффективно выполнять их задачи" , - добавил представитель Воздушных сил.

Напомним, ночью 15 февраля 2024 года появилась информация о сбивании над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – это уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.