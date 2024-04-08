Россияне обстреляли Донецкую область, есть погибшая и раненые

Российские оккупанты 8 апреля обстреляли Донецкую область, в результате вражеского огня погибла местная жительница, еще три человека ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области. Часов Яр подвергся артиллерийскому обстрелу - погибла 77-летняя женщина, повреждены 6 частных домов".

Сообщается, что оккупанты также били по городу Селидово. Там враг попал в 9-этажку. Известно о трех раненых.