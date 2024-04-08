Галущенко рассказал о последствиях недавних атак на украинскую энергетику

Последствия последних российских атак на украинскую энергетику хуже, чем во время массированных обстрелов 2023 года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко со ссылкой на The Guardian.

"Атаковано до 80% тепловой генерации. Более половины гидрогенераций и большое количество подстанций… Это самая большая атака на энергетический сектор Украины" , – сказал он.

По словам Галущенко, "масштаб и влияние этих атак гораздо больше", чем предыдущие атаки зимой 2022-2023 гг., когда по всей стране были блекауты.

"Мы видим, что россияне модифицировали оружие" , — сказал министр, добавив, что теперь они используют взрывные дроны и ракеты иранского типа, которые наносят больше вреда за атаку.

Напомним, российская армия утром 22 марта массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами, взрывы раздавались в разных регионах. В частности, пострадала плотина Днепровской гидроэлектростанции и пункты управления. В результате атаки погибли 8-летняя девочка, ее отец и еще один мужчина.

В Харькове во время ракетного удара 24 марта были разрушены все подстанции и ТЭЦ.