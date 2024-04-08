Bild: Украина получила меньше военной помощи, чем заявляют немецкие власти

Правительство Германии заявляло, что Украина получила военную помощь на сумму в 28 млрд евро. Однако данные свидетельствуют о значительно меньшей сумме, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bild.

Часть из 6 млрд евро – около 2,6 млрд евро – обещавших, как военную помощь Киеву, пойдет другим странам и на перевооружение Бундесвера.

Сумма размером в 3,4 млрд евро может быть возвращена Германии из средств ЕС.

Учитывая эти данные, оказывается, что реальная обещанная военная помощь для ВСУ составляет лишь 21,7 млрд евро. Это на 23% меньше, чем уверяют власти, пишет издание.

Однако и эта сумма может оказаться не точной. В частности, данные депутата Бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС Инго Гедехенса свидетельствуют о том, что в реальности Киеву пока передано лишь 10,2 млрд евро военной помощи от Германии.

"Канцлер создает впечатление, будто Германия уже предоставила Украине военную поддержку в 28 млрд евро. На самом деле мы еще не выделили даже половину этой суммы" , – заявил Гедехенс в комментарии Bild.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.