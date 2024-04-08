Генштаб: Враг 20 раз пытался наступать на Новопавловском направлении

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 48 боевых столкновений, враг нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из РСЗО. Больше атак враг провел на Новопавловском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 8 апреля.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районах сосредоточения личного состава врага.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 2 атаки в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск.