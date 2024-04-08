Шольц едет к Си Цзиньпину, будет говорить и о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 апреля начнет трехдневный визит в Китай, в рамках которого встретится с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения в частности российской агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом 8 апреля объявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает AFP.

Во время визита Шольца будут сопровождать несколько министров федерального правительства и представители немецкой промышленности. Ожидается, что он посетит город Чунцин и произнесет речь в одном из университетов Шанхая.

Встреча канцлера ФРГ с председателем правительства Китая Ли Цяном и Си Цзиньпинем состоится в конце визита, 16 апреля. Кроме торговых вопросов, на повестке дня переговоров также будет и полномасштабная война в Украине.

"Я думаю, что Китай имеет влияние на Россию, и мы хотели бы, чтобы Китай смог использовать это влияние, которое он имеет", – сказал Гебештрайт на брифинге в понедельник.

Для Шольца это второй визит в Китай после избрания на должность канцлера. Предыдущий, в ноябре 2022 года, проходил в условиях строгих коронавирусных ограничений в КНР и дискуссий о зависимости Берлина от китайских товаров.

Министр финансов США Джанет Йеллен, которая завершила четырехдневный визит в Китай, ранее заявила, что имела там "тяжелые разговоры" об Украине и поддержке России китайскими компаниями.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.