Боррель: Украина и еще 8 государств присоединились к продлению санкций ЕС против России

Украина и еще 8 государств Европы присоединились к решению Совета ЕС продлить санкции против лиц и учреждений за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Жозепа Борреля от имени ЕС.

12 марта 2024 года Совет ЕС решил продлить санкционный режим, предусматривающий ограничение на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года.

Совет также решил не продлевать действие санкций в отношении трех человек и изъять из списка девять умерших.

Санкции продолжают применяться более чем к 2100 физическим и юридическим лицам.

К этому решению теперь присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Эти страны обеспечат соответствие своей национальной политике этому решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – говорится в заявлении.

Персональные санкции Евросоюза в связи с агрессивной войной России против Украины были впервые введены в 2014 году и регулярно продолжались.