СМИ: ЕС согласовал условия продолжения свободной торговли с Украиной с ограничениями

Представители ключевых институтов Европейского Союза 8 апреля согласовали продление действия соглашения о льготной торговле с Украиной, которое содержит более жесткие ограничения на импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

Новые условия льготной торговли с Украиной согласовали между собой Совет Евросоюза, Еврокомиссия и Европарламент. Теперь они еще должны быть отдельно проголосованы европейскими парламентариями.

Напомним, новые условия торговли были согласованы на уровне постоянных представителей стран ЕС в конце марта.

Они предусматривают продление беспошлинного ввоза украинских сельскохозяйственных товаров, но ограничивает его для мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда до уровня средних объемов, которые наблюдались в период с середины 2021 года до конца 2023 года.

Польша и Франция возглавили усилия в ЕС, направленные на ограничение украинского агроимпорта.

Нынешние дискуссии в ЕС о торговых преференциях для Киева многие эксперты называют предвестником непростых переговоров по украинскому агросектору в процессе вступления Украины в Евросоюз.