Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: военному объявили подозрение
Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона объявила о подозрении сотруднику Государственной службы охраны в убийстве подростка на станции Киевского фуникулера, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Военнослужащему Управления государственной охраны Украины уведомлено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
По данным следствия, вечером 7 апреля 2024 г. на верхней станции Киевского фуникулера между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконные стекла и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщалось, 7 апреля из-за конфликта на станции Киевского фуникулера погиб подросток.