Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: военному объявили подозрение

Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона объявила о подозрении сотруднику Государственной службы охраны в убийстве подростка на станции Киевского фуникулера, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Военнослужащему Управления государственной охраны Украины уведомлено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, вечером 7 апреля 2024 г. на верхней станции Киевского фуникулера между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконные стекла и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, 7 апреля из-за конфликта на станции Киевского фуникулера погиб подросток.