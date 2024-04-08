Нетаньяху заявил о дате ввода израильских войск в Рафах

В Армии обороны Израиля есть дата входа в Рафах – город в секторе Газа на границе с Египтом, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху со ссылкой на The Times of Israel.

"Есть дата (входа в Рафах — ред.)… Мы постоянно работаем над достижением наших целей, прежде всего освобождаем всех наших заложников и достигаем полной победы над ХАМАСом" , — сказал он, отметив, что не может быть победы над террористами без зачистки этого города.

Как сообщалось, 7 апреля Армия обороны Израиля почти в полном составе вышла из южных районов сектора Газа. Пока в секторе остается только бригада "Нахаль".