Наводнение в Орске: россияне вышли на митинг из-за недовольства действиями властей
Жители российского города Орска вышли на митинг из-за недостаточной компенсации от власти пострадавшим от масштабного наводнения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают российские телеграмм-каналы Агенство.Новости, Baza, Mash, издание Медуза.
Недовольство орчан вызвало размер компенсаций и МЧС о том, что людей призвали эвакуироваться за неделю до аварии.
Митингующие обвиняют власти во лжи из-за заявления о якобы объявленной за неделю до прорыва дамб эвакуацию в городе.
В субботу губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что пострадавшие от паводка получат по 20 тысяч рублей одновременно и от 50 до 100 тысяч "при потере имущества". Собравшиеся на площади потребовали больших компенсаций, потому что некоторые россияне потеряли свои дома.
На видео с митинга слышно, как протестующие говорят мэру: "Если в город течет вода, это вы допустили, значит, вы не справляетесь с работой!" Также напомнили, что за три дня до паводка их уверяли, что прорыва не будет.
Российская прокуратура пыталась помешать проведению митинга и заявляла, что это "незаконно".
Часть пришедших за митинг зашла к губернатору области, который после встречи заявил о возбуждении уголовных дел против "ответственных за дамбу".
Российские СМИ сообщали, что по состоянию на утро 8 апреля в зоне затопления находились 6 689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений. В пунктах временного размещения было 1375 эвакуированных.