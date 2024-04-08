Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области (Обновлено)

Российская армия вечером 8 апреля нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде, погиб человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы ВСУ.

"Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской громады. На месте работают все соответствующие службы. Остальные данные уточняются".

Воздушные силы в 21:07 сообщали о ракете с востока на Полтавщину.

Обновлено в 22:31: Пронин уточнил, что в результате атаки погиб человек. Еще пятеро ранены, среди них трое детей.

"К сожалению, в результате вражеского удара по гражданскому дому один человек погиб. По предварительной информации, травмированы пять человек, из них трое детей. Еще одного человека спасли из соседнего дома.

Частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов".

Обновлено в 22:52: "Суспільне" со ссылкой на свою корреспондент сообщило, что речь идет о попадании в семейное общежитие.