Зеленский отреагировал на российский обстрел Белополья в Сумской области

Украине нужно больше возможностей, чтобы бить по России в ответ на ее обстрел центра Белополья в Сумской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского.

"Сейчас в нашем городе Белополье Сумской области продолжается спасательная операция после российского удара управляемой авиабомбой - прямо по центру города", - говорится в заявлении.

По его словам, много повреждений городской застройки, есть раненые. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем.

Президент сообщил, что Украине нужно больше возможностей бить государство-террориста в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей.

"Оккупант ничего другого не поймет. Только силу, только собственные, российские потери. И мы должны это обеспечить - все в мире, кто действительно ценит мир и стремится к миру", - добавил президент.

Обстрел Белополья и Сум

Российские оккупанты сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. Позже стало известно и о российской атаке по Белополью.

Позже в Сумской ОВА и Сумской областной прокуратуре сообщили о жертве и пятерых раненых в результате обстрела населенных пунктов.