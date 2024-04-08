Глава МИД Франции: Дискутировать с чиновниками РФ больше не в наших интересах

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что для Парижа уже "не в его интересах" вести дискуссии с российскими представителями, потому что Москва искажает содержание такого диалога, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в совместном интервью France24 и RFI.

По словам Сежурне, сейчас "не в наших (Франции. – Ред.) интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку коммюнике, которые публикуются, и сообщения, которые делаются, являются ложью".

Он предположил, что для возобновления диалога с Москвой, "возможно, сначала нужно установить доверие, и, возможно, прежде всего, увидеть развитие событий на военном фронте в Украине, чтобы отношения могли быть восстановлены".

"Пока что этого нет", – констатировал глава французского МИД.

Комментируя последний официальный контакт между российскими и французскими чиновниками на уровне Минобороны, Сежурне заявил, что "давняя традиция сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом" сейчас находится в тупике.

"На самом деле она не продолжается, поскольку это было предложение, а российское коммюнике на русском языке фактически предлагает нам не сотрудничать", – подытожил он.

На прошлой неделе французский министр обороны Себастьен Лекорню провел телефонный разговор с Сергеем Шойгу, что стало первым таким взаимодействием с октября 2022 года. Разговор касался прежде всего теракта, совершенного в Подмосковье 22 марта "Исламским государством".

После разговора в Минобороны РФ заявили, что во время разговора Лекорню и Шойгу "была отмечена готовность к диалогу по Украине". В ответ представитель правительства Франции назвал это заявление неправдивым.