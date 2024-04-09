США сосредоточены на том, чтобы РФ не могла развивать газовые проекты – Госдеп

США сосредоточены на том, чтобы Россия не могла развивать новые газовые проекты. Соединенные Штаты также планируют продолжать накладывать санкции на российские нефтяные танкеры, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

"Мы пытаемся сократить доходы России от нефти и газа как можно скорее, не дестабилизируя наш глобальный энергетический рынок" , - сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на Глобальном саммите FT Commodities.

"Вам следует ожидать, что американские и коалиционные силы будут продолжать стабильный барабанный бой" , - добавил он.

По его словам, поступления Москвы от налога на нефть уменьшились почти на 30% по сравнению с 2022 годом, а общее сокращение доходов России от экспорта нефти составляет 2,6 миллиарда долларов по сравнению с ноябрем 2022 года.

"Мы будем придерживаться этого курса действий, и мы будем придерживаться его столько, сколько потребуется, чтобы изменить поведение России и эту жестокую и неспровоцированную войну (войну РФ против Украины, - ред.)" , – сказал он.

Пайетт также указал на недавние сообщения о том, что российский "Новатек" приостановил производство на своем проекте Arctic LNG 2 из-за санкций и нехватки газовых танкеров.

"Что я могу вам сказать, мы очень сосредоточены на том, чтобы Россия не могла развивать новые проекты" , - сказал он.

Напомним, компания "Новатек" вынуждена свернуть свой огромный проект "Арктик СПГ-2" после того, как западные санкции ограничили ей доступ к танкерам ледового класса, сосредоточившись на развитии своего проекта в порту Мурманск.

Новый проект

Планируется, что проект "Мурманск СПГ" будет даже больше, чем "Арктик СПГ-2", с конечной производительностью 20,4 млн тонн в год. Планируется, что производство первых двух линий будет запущено до конца 2027 года, а запуск последней линии запланирован на 2029 год.

Одним из преимуществ Мурманского проекта по сравнению с "Арктком СПГ-2" станет доступ к незамерзающему порту в Баренцевом море.