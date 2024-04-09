"Шахеды" ночью атаковали Львовскую область, работала ПВО – ОВА

В ночь на вторник во время атаки "Шахедов" во Львовской области работала противовоздушная оборона. Беспилотники залетали из Тернопольской области и двигались в направлении Стрыя и Перемышлян. Тревога продолжалась до 5:36, сообщает Украинская правда.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий писал, что "Шахеды" двигаются курсом на Стрый и попросил жителей области быть как можно дальше от окон.

В 3:46 Козицкий написал, что еще одна группа "Шахедов" двигается из Тернопольщины курсом на Львовщину.

В 4:30 глава Львовской ОВА написал, что сейчас вражеские беспилотники двигаются в направлении Перемышлян, но могут менять курс.

В 4:48 Козицкий сообщил о беспилотнике в направлении Стрыя.

В 5:36 военные отменили воздушную тревогу.

В течение ночи СМИ сообщали о взрывах в Полтавской и Хмельницкой областях.