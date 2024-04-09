Госдеп призвали Россию "не играть в опасные игры" на ЗАЭС
Соединенные Штаты призвали Россию вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией Украине и попросили Россию не играть в опасные игры. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Украинская правда.
В Госдепе отметили, что наблюдают за ситуацией на станции и видели официальный отчет МАГАТЭ, который отмечает, что повреждения в результате удара беспилотника не поставили под угрозу ядерную безопасность.
"Россия играет в очень опасную игру, захватив украинскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе. Это опасно и мы продолжаем призывать Россию вывести свой военный и гражданский персонал с завода, вернуть полный контроль над заводом компетентным украинским органам власти и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на станции", - подчеркнул Миллер.