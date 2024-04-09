Госдеп призвали Россию "не играть в опасные игры" на ЗАЭС

Соединенные Штаты призвали Россию вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией Украине и попросили Россию не играть в опасные игры.﻿﻿ Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Украинская правда.

В Госдепе отметили, что наблюдают за ситуацией на станции и видели официальный отчет МАГАТЭ, который отмечает, что повреждения в результате удара беспилотника не поставили под угрозу ядерную безопасность.