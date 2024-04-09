Госдеп подтвердил разговор Блинкена с союзниками о сотрудничестве Китая и РФ

В Государственном департаменте США подтвердили, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговорах с союзниками выражал обеспокоенность характером сотрудничества Китая и России, что, в частности, способствует способности российского ВПК дальше обеспечивать российскую армию. Об этом в общении со СМИ сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

Миллера спросили о тревожных деталях сотрудничества Китая и России, о которых, по сообщениям СМИ, Блинкен говорил с союзниками в последнее время.

"Мы действительно были обеспокоены с начала данного конфликта поддержкой КНР для России в ее войне против Украины, и особенно обеспокоились в последние месяцы в связи с усилиями, помогающими России восстановить ее военно-промышленную базу" , – отметил спикер, добавив, что Блинкен говорил об этом с рядом партнерских государств.

"В последние месяцы мы увидели, что КНР начала восстанавливать ту промышленную базу. По сути, что они начали замещать торговлю с европейскими партнерами, которая прекратилась после вторжения в Украину и попала под санкции, и помогают поставлять компоненты, которые увеличивают способности России атаковать Украину" , – детализировал Миллер.

Представитель добавил, что это может иметь долгосрочные последствия для безопасности и для Европы, и для всего мира, поэтому Блинкен делился информацией с союзниками и говорил о необходимости следить за этими процессами и предотвращать их.

Напомним, ранее FT со ссылкой на неназванных чиновников сообщали, что Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил о помощи Китая России "в масштабах, вызывающих беспокойство". Речь шла, в частности, о помощи в производстве оптического оборудования, пропеллентов и оборудования в космической сфере.

Между тем министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что во время четырехдневного визита в Китай имела "тяжелые разговоры" об Украине и предупредила о последствиях китайские компании, которые будут сотрудничать с российским ВПК.