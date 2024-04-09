В Польше обнародовали результаты местных выборов
Государственная избирательная комиссия Польши после подсчета всех бюллетеней объявила окончательные данные выборов в органы местного самоуправления в стране, которые прошли в воскресенье. Об этом пишет RMF24, сообщает Корреспондент.
Больше всего голосов получила партия Право и Справедливость (PiS) Ярослава Качиньского. Польские избиратели проголосовали так:
- Право и справедливость - 4 941 092 человек (34,27%);
- Гражданская коалиция (премьер-министр Дональд Туск) - 4 409 607 (30,59%);
- Третий путь - Польша 2050 (в коалиции с Туском) - 2 054 152 (14,25%);
- Конфедерация (антиукраинская партия) - 1 042 328 (7,23%);
- Ливица - 911 430 (6,32%);
Остальные партии набрали менее 5% голосов. Явка избирателей составила 51,99%.
Окончательные цифры подтвердили результаты обнародованного ранее экзит-полла.
В Польше через две недели должен пройти второй тур голосования там, где кандидаты не смогли набрать более 50% голосов.