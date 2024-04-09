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В Польше обнародовали результаты местных выборов

В Польше обнародовали результаты местных выборов
Фото: Facebook

Государственная избирательная комиссия Польши после подсчета всех бюллетеней объявила окончательные данные выборов в органы местного самоуправления в стране, которые прошли в воскресенье. Об этом пишет RMF24, сообщает Корреспондент.

Больше всего голосов получила партия Право и Справедливость (PiS) Ярослава Качиньского. Польские избиратели проголосовали так:

  • Право и справедливость - 4 941 092 человек (34,27%);
  • Гражданская коалиция (премьер-министр Дональд Туск) - 4 409 607 (30,59%);
  • Третий путь - Польша 2050 (в коалиции с Туском) - 2 054 152 (14,25%);
  • Конфедерация (антиукраинская партия) - 1 042 328 (7,23%);
  • Ливица - 911 430 (6,32%);

Остальные партии набрали менее 5% голосов. Явка избирателей составила 51,99%. 

Окончательные цифры подтвердили результаты обнародованного ранее экзит-полла. 

В Польше через две недели должен пройти второй тур голосования там, где кандидаты не смогли набрать более 50% голосов.

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