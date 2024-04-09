В РФ пожаловались на атаку дронов в Белгородской и Воронежской областях

Вечером в понедельник, 8 апреля, и в ночь на вторник украинские дроны атаковали территорию России. Об этом утверждает минобороны РФ, сообщает Новое время.

Согласно сообщению МО РФ, поздно вечером в понедельник украинский дрон «самолетного типа» атаковал объекты на территории Российской Федерации. Ведомство заявляет, что беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков после полуночи сообщал о ракетной опасности.

В 03:58 губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что местная ПВО и и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БпЛА самолетного типа на территории региона. По предварительной информации Гусева, никто не пострадал, последствия на земле уточняются.

В ночь на вторник также сообщалось о взрывах во временно оккупированном Севастополе.