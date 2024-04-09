В Конгрессе остаются несогласные с уровнем расходов на Украину – сенатор

Законопроект с помощью Украине должен быть проголосован Конгрессом США в течение нескольких следующих недель; на Капитолийском холме остаются американские законодатели, которые не согласны с уровнем расходов на Украину. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст, сообщает Лига.net.

По ее словам, в Сенате и Палате представителей большинство поддерживает Украину и оказание ей скорейшей помощи. В то же время остаются те, кто не согласен с уровнем расходов на Украину.

"Есть несколько фракций, которые не соглашаются с уровнем расходов на Украину, но, опять же, в основном большинство наших членов считают, что нужно поддерживать не только ради Украины, но и ради нашей собственной национальной безопасности" , – сказала Эрнст.

В настоящее время Палата представителей рассматривает законопроект, в который должна внести несколько правок, пояснила она.

"Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи" , – сказала она.

Кроме того, рассказала сенатор, большинство конгрессменов понимают, "как тяжело Украине сегодня".