Как Иран с помощью беспилотников влияет на войны в мире – Bloomberg

Иран продолжает наращивать производство оружия. Иранские дроны активно применяются не только против украинцев, а другие страны начали копировать разработки Тегерана.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Издание напоминает, что в январе повстанцы, которые воюют против суданской армии, сбили беспилотник и опубликовали в сети видео, где показали обломки. Дрон был смоделирован по иранской модели Ababil. Bloomberg назвал ее "рабочей лошадкой" военизированных группировок на Ближнем Востоке.

С момента разработки в 1990-х годах ее активно используют для производства дронов. Судан модифицирует иранский беспилотник в свое собственное оружие, которое он называет Zagel-3.

За два последних года дроны по иранской технологии начали производить в не менее пяти странах - от Южной Америки до Центральной Азии. Как известно, Россия тоже открыла заводы, где производит "Шахеды", которые россияне называют как "Герань".

Издание отмечает, что распространение иранских относительно низкотехнологичных беспилотников создает новые риски для стабильности на Ближнем Востоке и разжигает рознь на четырех континентах.

"Иранская дипломатия беспилотников зарабатывает иностранную валюту для финансирования своей оборонной промышленности, укрепления своих стратегических альянсов и делает его мощным торговцем оружием - с потенциалом изменить природу конфликта во всем мире" , - пишет Bloomberg.

Иран неоднократно отрицал продажу беспилотников России, но признал, что отправил "небольшое количество" до вторжения в феврале 2022 года. По мнению авторов, продажа беспилотников делает Иран игроком со все более широкими амбициями. США и их союзники, такие как Израиль, пытаются противостоять Тегерану.

Иран улучшает дроны

Иран, более 40 лет находящийся под санкциями, нашел лазейки и использует для своих беспилотников двигатели из газонокосилок. Хотя в иранских дронах находят компоненты американского производства, которые есть в широкой продаже.

Как пишет Bloomberg, иранские дроны становятся лучше и незаметнее. Така, аналитики установили, что в январе 2024 года по американской базе в Иордании мог ударить иранский беспилотник.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источник в обороне сообщил, что это был Shahed-101, небольшой ударный беспилотник, не требующий специального оборудования для запуска. Дрон имеет возможность летать низко, чтобы лучше избежать радаров, и может преодолеть по крайней мере 700 километров.